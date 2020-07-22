شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يهبط أمام الدولار رغم الضغوط على العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من الضغوط على العملة الأمريكية وتراجعها في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين وإقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذ آمن.



وكشفت بيانات حكومية في اليابان عن أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 42.6 نقطة خلال يونيو/حزيران مقارنة بقراءة مايو/أيار عند 40.1 نقطة.



وعلاوة على استمرار أزمة فيروس "كورونا" التي تخيم بظلالها السلبية على الأسواق العالمية، ظهر فصل جديد من التوترات الجيوسياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

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يأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة مطالبتها للحكومة الصينية بإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن بسبب ما تراه واشنطن من تشديد القيود والإجراءات الهادفة لحماية حقوق الملكية الفكرية والثقافية من القرصنة.



كان قاض فيدرالي قد أصدر أمس أمر اعتقال لاثنين من الصينيين القاطنين في الولايات المتحدة بتهمة محاولة اختراقهما لأبحاث متقدمة تتعلق بلقاحات مضادة لفيروس "كورونا" والاستيلاء على هذه البيانات لصالح الحكومة الصينية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 107.2، وسجل أعلى سعر اليوم عند 107.2 وأقل سعر عند 106.7.