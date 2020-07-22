شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في حوالي تسع سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء مواصلة مكاسبها ليسجل المعدن النفيس اعلى مستوى له في حوالي تسع سنوات، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين.



وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن الأمر الذي يفتح فصلاً جديداً من النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وذكرت السلطات الأمريكية ان هذه الخطوة تستهدف بها حماية حقوق الملكية الفكرية والثقافية بمدينة "هيوستن" من القرصنة الصينية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 94.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.4 نقطة وأقل مستوى عند 94.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/لآب بنسبة 1.1% أو ما يعادل 21.2 دولار إلى 1865.1 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ عام 2011، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1871.2 دولار وأقل سعر عند 1842.1 دولار.