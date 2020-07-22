شكرا لقرائتكم خبر غرفة نجران تعد دراسة لفرص الاستثمار بين السعودية واليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت غرفة نجران دراسة متكاملة حول فرص الاستثمار بين السعودية واليمن، ستنتج عنها استثمارات سعودية - يمنية ضخمة لمصلحة البلدين.

وأوضح رئيس الغرفة نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني محيميد آل شرمة، أمس، أن مشروع الدراسة كان واحدا من مخرجات اجتماع مجلس الأعمال السعودي اليمني أوائل العام الحالي في غرفة نجران، وأنها تأتي استجابة لمساعي المملكة المستمرة لدعم الأشقاء في اليمن كما هو حاصل الآن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأشار إلى أن هذه الدراسة تشمل عددا من المحاور من بينها: تفعيل دور المؤسسات السعودية في مجال العمل الإنساني باليمن، وللاستفادة من منفذ الخضراء بعد التأهيل الشامل وتأهيل الميناء الجاف لربط المملكة بمناطق اليمن لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى تفعيل دور الشركات السعودية للمساهمة في تأهيل البنى التحتية باليمن وزيادة حجم صادرات المملكة عن طريق المنافذ اليمنية إلى أفريقيا وغيرها من المحاور.