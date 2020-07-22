اتفاقية لتسهيل حصول المتقاعدين على منتجات بنك التنمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العامة للتقاعد وبنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مشترك لتسهيل تمويل عملاء المؤسسة من المتقاعدين للحصول على منتجات بنك التنمية الاجتماعية وتطوير برامج توعوية مالية وادخارية للمتقاعدين من خلال ربط الكتروني كامل وإجراءات ميسرة.

وقع الاتفاقية من جانب التقاعد محافظ المؤسسة محمد النحاس، ومن جانب البنك الرئيس التنفيذي إبراهيم الراشد.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة وفق ميزات تفضيلية لعملاء المؤسسة من المتقاعدين الراغبين في الحصول على منتجات تمويلية من البنك، ودعم الراغبين في برامج ممارسة العمل الحر المقدمة من البنك، كما شملت الاتفاقية تنظيم وتطوير آلية التمويل بشكل الكتروني بالكامل، بالإضافة إلى تطوير برامج للتوعية المالية والادخارية لتعزيز وبناء قدرات المستفيدين من المتقاعدين وبما يحقق مصالح عملاء المؤسسة العامة للتقاعد.

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وأكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن الاتفاقية تأتي لتيسير حصول عملاء المؤسسة على منتجات بنك التنمية الاجتماعية التمويلية وفق سياسات البنك ولوائحه، منوها بمواصلة المؤسسة جهودها لتحقيق استراتيجيتها 2022 التي تستهدف تقديم خدمات مميزة لعملائها.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للبنك أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية البنك في تقديم تمويل اجتماعي للمواطنين لمساعدتهم للتغلب على صعوباتهم المالية، حيث يتيح التعاون مع المؤسسة الفرصة لشريحة كبيرة من المتقاعدين الراغبين في الحصول على منتجات تمويلية اجتماعية، وكذلك دعم الراغبين في ممارسة العمل الحر وفق ميزات تفضيلية منها استقبال طلبات التمويل ومعالجتها الكترونيا بضمان الراتب التقاعدي وتقديم برامج لبناء القدرات في التخطيط المالي الشخصي والادخار.

يذكر أن عدد المستفيدين المتقاعدين من تمويل البنك الاجتماعي تاريخيا أكثر من 165 ألف مستفيد بإجمالي تمويل تجاوز 8.5 مليارات ريال، وتجاوبا مع المتغيرات في ظل تفشي جائحة كورونا اعتمد بنك التنمية الاجتماعية مضاعفة مخصص التمويل الاجتماعي بإجمالي مبلغ 4 مليارات ريال بما يخدم غايات الحماية والاكتفاء للمواطنين، وذلك تماشيا مع الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لاحتواء ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المالية والاقتصادية.