الاقتصاد

التجارة تشهر بصاحب محطة تبيع وقودا مغشوشا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر التجارة تشهر بصاحب محطة تبيع وقودا مغشوشا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات بعد صدور حكم قضائي بإدانته لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مركبات غير مطابق للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على صاحب المنشأة وإغلاقها لمدة شهر والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وكانت الوزارة باشرت بلاغا عن المحطة الواقعة بحي الجنادرية شرق مدينة الرياض وضبط خلط بنزين 91 مع مواد أخرى (بنزين 95 وديزل وماء)، وبناء عليه جرى سحب عينات للفحص بمختبرات متخصصة أظهرت نتائجها حيازة وعرض المنشأة مواد بترولية مغشوشة، وبالتالي أحيلت المخالفة إلى الجهات المختصة تطبيقا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد «التجارة» مراقبة التزام محطات بيع الوقود في جميع مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث «التجارة» عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تشهر بصاحب محطة تبيع وقودا مغشوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا