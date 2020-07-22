شكرا لقرائتكم خبر مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال تستهدف 150 ألف منشأة ناشئة من 200 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، ممثلة في منتدى مسك العالمي، لإطلاق النسخة الثانية من مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، التي تأتي بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية «GEN» ومؤسسة القيادة والتعليم العالمية «TGELF»، في خطوة تهدف لدعم الشباب وتيسير دخولهم لعالم الاقتصاد والتجارة في المملكة وحول العالم، والتوسع في إطلاق المشاريع التجارية المميزة والناجحة، ويأتي ذلك بعد نجاح المبادرة في نسختها الأولى.

وتستهدف المسابقة في دورتها الثانية مشاركة أكثر من 200 دولة وما يزيد على 150 ألف مشارك ومشاركة، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من رواد ورائدات الأعمال، الراغبين في الدخول لعالم الأعمال، وتأسيس وتنمية أعمالهم بما يضمن النمو السريع وتحقيق النجاح والتميز.

ومن المقرر أن يقام البرنامج التدريبي بشكل افتراضي، نظرا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك عبر برنامج متكامل للتدريب والإرشاد؛ يساعد رواد الأعمال على صقل مهاراتهم وزيادة فرصهم في الفوز بالمسابقة النهائية، والذي يتم بشكل تفصيلي خطوة بخطوة مع المرشدين والمختصين، انطلاقا من مرحلة الفكرة وحتى النمو وبناء هيكلة العمل التجاري.

تحفيز الروادوتعمل المسابقة على تحفيز رواد ورائدات الأعمال في السعودية وحول العالم على بدء العمل على مشاريعهم التجارية المبتكرة، ومساعدتهم عبر منهج متخصص على تقييم أعمالهم، وتسريع عجلة نمو شركاتهم الناشئة بوتيرة متصاعدة، للمنافسة بها محليا وعالميا، ودعم مجال الأعمال التجارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

مكتبة رقمية

وتتيح المبادرة مكتبة رقمية عبر منصة كأس ريادة الأعمال، تمنح المشاركين الفرصة للوصول إلى محتوى حصري وثري بالمعلومات اللازمة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في مجالهم، من رسم خطة العمل وبناء أساسيات المشروع، وملاحظات العملاء وتطوير المنتجات، وصولا إلى بناء الفريق وثقافة الشركة.

تشجيع التنافس

وتشجع المسابقة رواد الأعمال الشباب من مختلف دول العالم للتنافس المحلي والدولي، الذي يضمن تطور مشاريعهم التجارية ونموها بما يتوافق مع الاحتياجات الجديدة لسوق العمل، كما تتيح الفرصة للشركات الناشئة لتقييم العمل في مراحله الأولى، للعمل على بناء المشروع بشكل صحيح حسب المتطلبات الحديثة.

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روح المبادرة

وأوضح مدير مبادرة كأس العالم لريادة الأعمال عبدالرحمن السحيمي أن المسابقة في نسختها الثانية تسعى لتحقيق النجاح بصورة أكبر وأشمل من النسخة السابقة، عبر احتضان أكبر عدد ممكن من شباب وشابات الأعمال في السعودية، حيث تستهدف لهذا العام ما يصل إلى 150 ألف شركة ناشئة، مشيرا إلى أن العالم اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى تعزيز روح المبادرة لدى الشباب، وتشجيعهم على الابتكار ووضع الحلول لمستقبل أفضل، مؤكدا على الدور المهم الذي تلعبه ريادة الأعمال في حل كثير من المشكلات التي تولدها البطالة، عبر خلق وظائف جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي على مستوى الأفراد والشركات.

انتهاز الفرصة

ودعا رواد ورائدات الأعمال من الشباب السعودي وأصحاب المشاريع الناشئة لانتهاز الفرصة والمسارعة بالتسجيل من خلال الموقع الالكتروني؛ للالتحاق بالبرنامج الإرشادي التدريبي، الذي سيمكنهم من استيعاب عالم الأعمال بشكل أعمق، والمساهمة في تحقيق أحلامهم ورؤية مشاريعهم التجارية على أرض الواقع، لافتا الانتباه إلى أن الموعد النهائي للتقديم هو يوم 9 أغسطس المقبل الموافق 19 ذو الحجة 1441هـ.

ووصل 100 مشارك للتصفيات نصف النهائية في العام الماضي، وتمكنوا من عرض أفكارهم أمام آلاف الأشخاص في النهائيات.

مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال

النسخة الثانية: