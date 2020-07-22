اعتماد 59 مخططا خلال النصف الأول من 2020

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وأنجز المركز خلال النصف الأول من 2020 ضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 16609 وحدات، كما أصدر شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصلت إلى 68 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 173 صكا، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بواقع 3837 عاملا على مشروعات الوزارة.
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