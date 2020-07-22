اعتماد 59 مخططا خلال النصف الأول من 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» التابع لوزارة الإسكان 59 مخططا خلال النصف الأول من عام 2020، بمساحات تجاوزت 144 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقا من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم عدد من الخدمات للمطورين العقاريين. وأنجز المركز خلال النصف الأول من 2020 ضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 16609 وحدات، كما أصدر شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصلت إلى 68 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 173 صكا، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بواقع 3837 عاملا على مشروعات الوزارة.

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