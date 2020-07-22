شكرا لقرائتكم خبر 99 % التغطية السكانية لخدمة الإنترنت في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح التميمي في بيان أمس، أن نسبة التغطية السكانية لخدمة الإنترنت في المملكة بلغت 99%، كما أن أكثر من 3.5 ملايين منزل مغطى بالألياف الضوئية، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنترنت بنسبة 400% خلال الثلاث سنوات الماضية، وتحقيق المرتبة العاشرة بين دول العالم وفق تقرير سبيد تست العالمي.
ورفع التميمي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على إشارة مجلس الوزراء بما أحرزته المملكة من تقدم في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة، ووصف المجلس تلك القفزة تتويجا لجهود عدد من القطاعات الحكومية.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق تقدم المملكة 40 مرتبة في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات (TII) ضمن مؤشر تنمية الحكومة الرقمية.
- 3.5 ملايين منزل مغطى بالألياف الضوئية
- 400 % زيادة سرعة الإنترنت خلال 3 سنوات
- 40 مرتبة تقدمت المملكة في مؤشر البنية التحتية
كانت هذه تفاصيل خبر 99 % التغطية السكانية لخدمة الإنترنت في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.