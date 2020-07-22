99 % التغطية السكانية لخدمة الإنترنت في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي امتلاك المملكة بنية تحتية رقمية للاتصالات وتقنية المعلومات متقدمة وضخمة على مستوى دول الشرق الأوسط أسهمت في تقدم المملكة.

وأوضح التميمي في بيان أمس، أن نسبة التغطية السكانية لخدمة الإنترنت في المملكة بلغت 99%، كما أن أكثر من 3.5 ملايين منزل مغطى بالألياف الضوئية، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنترنت بنسبة 400% خلال الثلاث سنوات الماضية، وتحقيق المرتبة العاشرة بين دول العالم وفق تقرير سبيد تست العالمي.

ورفع التميمي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على إشارة مجلس الوزراء بما أحرزته المملكة من تقدم في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة، ووصف المجلس تلك القفزة تتويجا لجهود عدد من القطاعات الحكومية.

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق تقدم المملكة 40 مرتبة في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات (TII) ضمن مؤشر تنمية الحكومة الرقمية.