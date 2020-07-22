شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع بالتزامن مع الإقبال على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالتزامن مع إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في الوقت الذي تصارع فيه الدول أزمة فيروس "كورونا".



واتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة اليوم خاصة الذهب والفضة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى.



يأتي ذلك بعد مطالبة الإدارة الأمريكية لنظيرتها الصينية بإغلاق قنصلية بكين في مدينة "هيوستن"، وعلقت واشنطن أن هذا القرار يهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية التكنولوجية والثقافية الخاصة بالولايات المتحدة.

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من ناحية أخرى، يزداد التفاؤل في الأسواق بشأن قرب السيطرة على أزمة كورونا مع الإعلان عن نتائج مبشرة لتجارب لقاحات مختلفة للوقاية من الفيروس.



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنها تعاقدت على شراء 100 مليون جرعة من لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتك" المضاد لـ"كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 94.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.4 نقطة وأقل مستوى عند 94.8 نقطة.