شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره رغم ارتفاع غير متوقع في بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وزادت خسائرها عقب بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت ارتفاعا غير متوقع، لكنها سرعان ما قلصت هذه الخسائر بعد استيعاب البيانات.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون النفط في أمريكا بحوالي 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بمليوني برميل تقريبا.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في ببيانات أولية عن ارتفاع مخزونات النفط في البلاد بحوالي 7.5 مليون برميل في نفس الفترة.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 94.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.4 نقطة وأقل مستوى عند 94.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 41.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.9 دولار وأقل سعر عند 41.1 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.2% إلى 44.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 43.6 دولار.