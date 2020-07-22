شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بقوة ليلامس حاجز 1.1600، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 1.1715، في حين إن الفشل بتجاوز 1.1600 سيضغط على السعر لبدء موجة لحظية هابطة تستهدف اختبار مناطق 1.1460 مبدئياً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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