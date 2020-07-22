شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يواصل مكاسبه مدعوماً ببيانات حكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعوما بصدور بيانات حكومية إيجابية.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 0.8% خلال يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.4% بعد ارتفاع بنسبة 0.3% خلال مايو/أيار، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء الطاقة والغذاء بنسبة 0.4% بعد انخفاض بنسبة 0.1%.



وتحاول الحكومة الكندية بذل أقصى الجهد من أجل السيطرة على فيروس كورونا والحيلولة دون التعرض لموجة ثانية.

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كان رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" قد صرح بأن بلاده نجحت في السيطرة والتتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" بشكل أفضل من مواجهة الولايات المتحدة للمرض.



وتتسابق الشركات والمراكز الطبية والحكومات حول العالم لتطوير لقاحات وعلاجات للقضاء على كورونا، وأعلنت الولايات المتحدة اليوم التعاقد على شراء مائة مليون جرعة من للقاح شركة "فايزر" بملياري دولار تقريبا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7457، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7463 في حين سجل أقل سعر عند 0.7416.