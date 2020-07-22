شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 22-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 22-7-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 576.541 مليار جنيه.





البورصة تخسر 1.8 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 576.541 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.8 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 576.541 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، المصرية للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، شركة النصر للأعمال المدنية، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك1، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المهندس للتأمين، الألومنيوم العربية، بنك التعمير والإسكان، المنصورة للدواجن.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 276.4 مليون ورقة مالية بقيمة 887.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.66%، والعرب على 6.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.48%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 35.4 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 439.2 ألف جنيه، 62.5 مليون جنيه، 920.7 ألف جنيه، على التوالي.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1779 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12183 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3997 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 691 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.





لجنة القيدقررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، فرض إلتزام مالى على شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، قدره 100ألف جنيه، لمخالفتها أحكام المادة 28 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما قررت اللجنة تغريم شركتي جينيال تورز، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بقيمة 10 آلاف جنيه لمخالفتهما أحكام المادة 30 و34 و46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، وتغريم شركتي جولدن بيراميدز بلازا، الأهرام للطباعة والتغليف بقيمة 25 ألف جنيه، لمخالفتها أحكام المادة 28 و30 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، منح 11 شركة، مهلة 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركة التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد بالإفصاح عن هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترة المنتهية فى 30/06/2020، وهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الحديثة للمواد العازلة - مودرن ( بيتومود)، القاهرة للإسكان والتعمير، أكتوبر فارما، جلاكسو سميثكلاين، المنصورة للدواجن، فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية IBC، جينيال تورز، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة مستشفى كليوباترا.