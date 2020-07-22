وزير المالية السعودى: بيانات الشهر الجارى تبشر بتعاف اقتصادى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، إن بيانات الشهر الجاري تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.

وأضاف الجدعان -وفقًا لقناة (العربية) اليوم الأربعاء- "إن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% توقعها صندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى أن الطلب على السياحة في المملكة زاد خلال الشهر الجاري بفضل الطلب المحلي.

وأوضح أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.

وتابع "نقيم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي، وضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شئ ".