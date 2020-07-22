شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون الخام في أمريكا بنحو 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 536.6 مليون برميل بينما توقع محللون انخفاضا بنحو مليوني برميل.



وانخفض مخزون البنزين بحوالي 1.8 مليون برميل إلى 246.7 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 1.1 مليون برميل إلى 177.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزون النفط بحوالي 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.