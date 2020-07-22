شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع قليلاً في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في ظل ترقب المزيد من نتائج أعمال الشركات لكن وول ستريت تحت ضغط من التوترات بين واشنطن وبكين.



وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من الخارجية الصينية بإغلاق قنصليتها في "هيوستن" من أجل ما وصفته بحماية حقوق الملكية الفكرية.

Advertisements



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان شركتي "مايكروسوفت" و"تسلا" عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني.



وتتابع الأسواق عن كثب أيضا تطورات اللقاحات المعلن عن تجاربها للوقاية من فيروس كورونا وأبرزها لقاح جامعة "اوكسفورد" و"أسترازينيكا" ولقاح شركة "فايزر" ولقاح "موديرنا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 26892 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 10710 نقاط، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3263 نقطة.