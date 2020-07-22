شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بشكل طفيف مع استمرار مكاسب المعادن الصناعية والنفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار التفاؤل بشان الطلب العالمي على المعادن الصناعية والنفيسة.



وأعلنت الحكومة الأمريكية اليوم عقد اتفاق بملياري دولار تقريبا مع شركة "فايزر" و"بيونتك" لشراء مائة مليون جرعة من لقاحهما المضاد لفيروس "كورونا".



ليس هذا فقط، بل هناك إشادة بلقاح جامعة "أوكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" ولقاح "موديرنا" الأمريكية المرتقبين في وقت لاحق هذا العام.

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ومن شأن التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس "كورونا" إمكانية العودة إإلى الحياة الطبيعية ومسار النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم، وبالتبعية عودة الطلب القوي على السلع والمعادن.



وفي سياق آخر، اننخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 94.9 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 95.4 نقطة وأقل مستوى عند 94.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2189.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2235 دولار وأقل سعر عند 2170 دولارا.