الذهب يقترب من أعلى مستوى في 9 أعوام بفعل مراهنات على التحفيز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

فقد الذهب بعض المكاسب التي حققها بفعل صعوده إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام اليوم الأربعاء مع اكتساب الدولار بعض القوة لكن مراهنات على مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا عززت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي الوقت نفسه قفزت الفضة إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أعوام بدعم من آمال بشأن انتعاش النشاط الاقتصادي. وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1853.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1854.30دولار للأوقية.

وإلى جانب سلسلة من الإجراءات العالمية، أبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا أمس الثلاثاء بشأن خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي جولة أخرى من إجراءات مساندة.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 2.2 بالمئة إلى 21.79 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2013 وبلغت 22.82 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 2110.75 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 886.64 دولار للأوقية.