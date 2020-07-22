شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.11%.. وهبوط أرباح مجموعة المستثمرين القطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% خاسراً 10.24 نقطة ليغلق عند مستوى 9386.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 227.3 مليون سهم بقيمة 400.6 مليون ريال عبر تنفيذ 8507 صفقة، وتراجع 24 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.21%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعى النقل والاتصالات بنسبة 0.72%، 0.38%، على التوالي.

وفى سياق متصل أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية فى 2020/06/30، حيث بلغ صافى الربح 38.84 مليون ريال قطرى مقابل صافى الربح 84.40 مليون ريال قطرى لنفس الفترة من العام الذى سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.03 ريال قطرى فى النصف الأول من العام 2020 مقابل العائد على السهم 0.07 ريال قطرى لنفس الفترة من العام الذى سبقه.