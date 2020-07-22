شكرا لقرائتكم خبر عن "مطورى القاهرة الجديدة" تتقدم لوزارة الإسكان للحصول على أرض لإنشاء مشروع عمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد البستانى، أنه تم تشكيل أول تحالف يجمع مطورى القاهرة الجديدة، تحت مسمى جميعة مطورى القاهرة الجديدة، ليكون أكبر تحالف يجمع نحو 80 شركة عقارية تعمل داخل شرق القاهرة.

من جانبه، قال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة جميعة مطورى، القاهرة الجديدة، أن الهدف من تشكيل الجمعية، هو تشكيل تحالف كبير يمنح الجمعية فى الدخول باستثمارات كبرى، ومنافسة الشركات الكبرى، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبرى في السوق العقارى، تحت مسمى الجمعية.

وأضاف المهندس محمد البستانى، أن اجمالى استثمارات أعضاء الجمعية تتخطى الـ15 مليار جنيه، موضحا أن الجمعية تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية، للحصول على أراضى شمال الرحاب لإنشاء أول مشروع عمرانى متكامل للجمعية.

من جانبه، قال محمد الغباشى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن هناك اتفاق كامل ما بين أعاضء الجمعية، على ضرورة تغير شكل المشروعات العمرانية شرق القاهرة، وتنفيذ مشروعات عالمية على أرض مصرية، ومنافسة الشركات العالمية الكبرى.

وأوضح أنه بجانب ضخ استثمارات جديدة، تعمل الجمعية على حل مشاكل المطورين والتى تتمثل فى مهلة تنفيذ المشروعات والتسليمات وبعض المشاكل الفنية بالمدينة ومعالجة مشاكل المساحات الصغيرة خاصة أن القاهرة الجديدة تعتبر من أهم المدن التي تحظى بإقبال كبير من قبل العملاء.

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وأشار إلى أنه من خلال تلك الجمعية سيتم عمل اتحادات بين الشركات واندماجات لتنفيذ مشروعات مشتركة موضحا أنه سيتم التنسيق بين تلك الجمعية وغرفة التطوير العقاري شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية موضحا أن الجمعية وضعت شروط لانضمام الشركات إليها تتمثل في انها تكون متخصصة في التطوير العقارى فى القاهره الجديده وان يكون لها سابقة أعمال وأن تحظى بسمعة طيبة بالسوق.

وأضاف، أن القاهرة الجديدة بها مساحة عمل ضخمة، حيث يوجد أكثر من 16 ألف قطعة أرض ببيت الوطن والنرجس تحتاج إلى تطوير، موضحا أن العاصمة الإدارية لم تسحب البساط من القاهرة الجديدة فمازالت هناك شريحة كبيرة تفضل الشراء بالقاهرة الجديدة خاصة أنها مأهولة بالسكان.

وأعلن عن مساندة الجمعية لقرارات وزارة الإسكان فيما يخص القرارات المنظمة للعمل بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن الجمعية خاطبت المهندس أمين غنيم رئيس مدينة القاهرة الجديدة لزيادة آفاق التعاون بين الجمعية والجهاز لتسهيل الإجراءات على المطورين بما يحقق مصالح الجهاز والمطور والعميل .