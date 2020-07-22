شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. وهبوط حاد لمؤشرات بورصة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.11% خاسراً 23.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2065.30 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 293.97 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.77% خاسراً 9.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.92 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت وسط هبوط جماعي للقطاعات، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.13% رابحاً 5.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4262.193 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 275 مليون درهم، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.14% رابحاً 10.63 نقطة ليغلق عند مستوى 7427.89 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو.



بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.11% خاسراً 23.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2065.30 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 293.97 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 222.4 مليون سهم محققة ما قيمته 214.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3530 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.24%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، وأخيراً قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%. بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.11% خاسراً 23.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2065.30 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 293.97 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 222.4 مليون سهم محققة ما قيمته 214.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3530 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.24%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، وأخيراً قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.89%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.36%، فيما تراجع 21 سهماً ، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 65.8 مليون ورقة بقيمة 38 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.17%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسراً 9.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 555.6 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 47.31% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 25.72% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 9.68%. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسراً 9.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 555.6 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 47.31% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 25.72% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 9.68%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.22% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.33%.



بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.39% خاسراً 118.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4861.96 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.95% خاسراً 159.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5260.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.9% خاسراً 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4077.39 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.45% خاسراً 59.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4038.28 نقطة. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.39% خاسراً 118.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4861.96 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.95% خاسراً 159.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5260.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.9% خاسراً 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4077.39 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.45% خاسراً 59.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4038.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 165 مليون سهم بقيمة 42.1 مليون دينار كويتي عبر 9616 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.64%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.07%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.89%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.86%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.76%.

وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.57%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 7.99%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.34%، فيما تصدر سهم شركة مشاعر القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.79% ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 7.83%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7.83%.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% خاسراً 10.24 نقطة ليغلق عند مستوى 9386.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 227.3 مليون سهم بقيمة 400.6 مليون ريال عبر تنفيذ 8507 صفقة، وتراجع 24 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.21%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.72%، 0.38%، على التوالي.

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بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% رابحاً 5.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4262.193 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 275 مليون درهم ليغلق عند مستوى 601.665 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 65.3 مليون سهم، بقيمة 343.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1484 صفقة.

وصعد قطاعي الاتصالات والصناعة ببورصة أبوظبي بنسبة 1.93%، 0.92%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.59%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شكة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 10.09%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.18%، ثم سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات بنسبة 1.93%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.85%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 4.36%، وتصدر سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 265 مليون درهم.





بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.29% رابحاً 44.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3521.710 نقطة، وبلغ حجم التداول 38 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال عبر تنفيذ 678 صفقة لعدد 47 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 24 سهماً على رأسها سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 6.17%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 4.84%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 4%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 4.73%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.13%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.85%.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% رابحاً 10.63 نقطة ليغلق عند مستوى 7427.89 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% رابحاً 11.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8269.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 320.8 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.56%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع العراية الصحية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.01%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.19%.

وقفز 101 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.86%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 9.85%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 9.74%، فيما تراجع 75 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 8.94%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 7.27%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 2.92%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 383.7 مليون ريال سعودي.