شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة أبوظبى..وتراجع مشتركى اتصالات مصر إلى 26 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% رابحاً 5.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4262.193 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 275 مليون درهم ليغلق عند مستوى 601.665 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 65.3 مليون سهم، بقيمة 343.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1484 صفقة.

وصعد قطاعي الاتصالات والصناعة ببورصة أبوظبي بنسبة 1.93%، 0.92%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.59%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شكة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 10.09%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.18%، ثم سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات بنسبة 1.93%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.85%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 4.36%، وتصدر سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 265 مليون درهم.

وجاء ارتفاع سهم اتصالات بعد إعلانها عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام والمنتهي في 30 يونيو 2020، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 25.6 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 4.6 مليار درهم، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 3%، وبما يمثل هامش أرباح صافية بنسبة 18%.

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وأوضحت مجموعة اتصالات، أن إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة وصل الى 13.2 مليار درهم، نتج عنه هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 52%، وأقر مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح مرحلية عن الربع الثاني بقيمة 15 فلس للسهم الواحد، لتبلغ الأرباح المرحلية عن النصف الأول من العام الحالي 40 فلس للسهم.

وبالنسبة لمصر، تراجعت أعداد المشتركين إلى 26 مليون مشترك بنسبة انخفاض سنوي 2% جراء التأثر في قطاع الدفع المسبق، وبلغت إيرادات اتصالات مصر في الربع الثاني مليار درهم، بنسبة نمو سنوي 18%، وانخفاضاً ربعياً بنسبة 4%، ويعزي ارتفاع الإيرادات في الربع الثاني إلى نمو خدمات البيانات، وزيادة نسبة المكالمات الواردة، وزيادة البيع بالجملة.

كما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.29% رابحاً 44.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3521.710 نقطة، وبلغ حجم التداول 38 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال عبر تنفيذ 678 صفقة لعدد 47 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 24 سهماً على رأسها سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 6.17%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 4.84%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 4%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 4.73%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.13%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.85%.