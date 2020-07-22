شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتراجع بنسبة 0.77% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسراً 9.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 555.6 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 47.31% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 25.72% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 9.68%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.22% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.33%.

وفي سياق متصل، أعلن مصرف السلام-البحرين، عن توقيع اتفاقية مع بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات وساطة جديدة ومبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسمح باستخدام صكوك الإجارة الصادرة من مصرف البحرين المركزي كأصول أساسية في أطر تمويلات المرابحة، وتلبي الهيكلة الجديدة والمبتكرة الطلب المتزايد على حلول التمويل البديلة مثل التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي ساهمت في زيادة إصدارات الصكوك العالمية.

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وبحسب البيان، داخل كل من بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي، في شراكة مع البنوك المحلية لإنشاء إطار عمل للتداولات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باستخدام الصكوك الصادرة من مصرف البحرين المركزي كأصول أساسية لعمليات التمويل بالمرابحة، وبالاستفادة من إطار العمال الجديد، لم تعد البنوك المحلية تعتمد على الأصول المتداولة مسبقاً من قبل الوسطاء الخارجيين لضمان التوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، وستساهم الخدمة الجديدة في خفض الرسوم المفروضة على العملاء الحاصلين على التمويل، وكذلك في تقليل الوقت اللازم لإنجاز التعاملات المصرفية، فضلاً عن تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي للتمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة البحرينية للترفيه العائلي، عن النتائج المالية المرحلية والمراجعة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغت صافي الخسائر 777.2 ألف دينار بحريني مقارنة 1.3 مليون دينار بحريني خسائر خلال النصف الأول من العام الماضي، وبلغت خسائر السهم 21.59 فلس خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 34.87 فلس خسائر خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي سياق منفصل أعلنت مجموعة فنادق الخليج، بأن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في يونيو لعام 2020.