شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد: إصدار بطاقات الدفع اللاتلامسية لأول مرة فى أبريل القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد مركز إصدار بطاقات الدفع الإلكترونى التابع للبريد المصرى والذى يعد اكبر مركز فى مصر والشرق الاوسط لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونى بجميع أنواعها، كما تفقد رئيس البريد المطابع الرقمية والتى تتمتع بأحدث البرامج والأجهزة ومعدات الطباعة.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الهدف من انشاء مركز بطاقات البريد المصرى هو تلبية احتياجات الهيئة القومية للبريد من البطاقات الذكية وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلى والاقليمى، مشيراً الى ان الطاقة الإنتاجية للمركز تصل إلى نحو 60ألف بطاقة يومياً بما يعادل أكثر من 20 مليون بطاقة سنوياً.

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واوضح الدكتور شريف فاروق ان مركز بطاقات البريد المصرى يتميز بأنه الوحيد فى مصر الذى يحتوى على نظامين "Inline" يقوما بتشخيص البطاقة وطباعة خطاب الترحيب وتظريفهما مرة واحدة بدون تدخل أى عنصر بشرى لضمان سرية البيانات، مشيراً الى انه من المقرر البدء فى إصدار البطاقات اللاتلامسية (Dual Interface) لأول مرة للهيئة القومية للبريد فى شهر أبريل القادم.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن مطابع البريد تعد من أهم المطابع فى مصر والشرق الأوسط ولديها من الإمكانيات والمقومات التى تجعلها ركيزة أساسية لتطوير قطاع الطباعة فى مصر بالاعتماد على نظم الطباعة الحديثة واستخدام أحدث آلات الطباعة الرقمية حيث انها تستطيع طباعة جميع انواع الطباعة وتقدم خدمات متكاملة لجميع الوزارات والهيئات والشركات والبنوك والنقابات من طباعة وتغليف وتوصيل الخطابات والمطبوعات المختلفة باستخدام أقوى برامج التأمين فى المطبوعات ذات القيمة مثل" الطوابع والشيكات " بالإضافة الى أحدث منظومة برمجيات للتحكم الكامل بإدارة المطابع والتى تشمل التحكم فى عمليات التصميم المؤمن ومراحل الإنتاج والتحكم وجودة الألوان وحتى المراحل النهائية للمنتج.

وفى نهاية الجولة توجه الدكتور شريف فاروق بالشكر والتقدير الى جميع العاملين فى مختلف القطاعات وخاصة العاملين بمكاتب البريد لما يبذلوه من جهد فى خدمة المواطنين فى جميع انحاء الجمهورية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.