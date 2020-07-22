شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" تفتتح الجمعة فندق "العنوان مراسى منتجع الجولف" Address Marassi Golf بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الجمعة المقبلة فندق "العنوان مراسى منتجع الجولف" Address Marassi Golf بالساحل الشمالى ،أول فرع لسلسلة الفنادق العالمية المملوكة لشركة إعمار للضيافة فى مصر والشرق الاوسط خارج الامارات العربية.

ويعتبر شاطئ سيدى عبد الرحمن أروع شواطئ البحر المتوسط في هذه المنطقة وأكثرها تميزاً ورقياً، وهنا يبرز تميز مراسي التي أقيمت لتكون أول وأرقى وجهة عالمية في الساحل الشمالي، وهي الآن تخطو خطوات سريعة لتصبح وجهة سياحية عالمية للترفيه والإجازات، ولسياحة اليخوت، ورياضة الجولف.

ويقام المشروع على مساحة 6.5 مليون متر مربع، بقيمة 55 مليار جنيها مصريا ما يعادل 3.5 مليار دولار، ويقع فى سيدي عبد الرحمن الكيلو 125 الساحل الشمالي، وعدد الوحدات 8500 وحدة وبانتهاء عام 2020 سيكون قد تم تسليم 3750 وحدة.

وتضم مراسي 23 مجتمع، وتمتد المارينا على مساحة 1.16 مليون متر مربع، ومساحة المتنزهات المائية تصل إلى 16 كم، و تتميز مراسي بطابعها الخاص كمجتمع صديق للأسرة حيث تؤمن بأهمية توفير الأنشطة الهادفة لكل أفراد العائلة والتي تسهم في تدعيم الروابط العائلية، وتحتوي مراسي على العديد من المناطق التي تلائم الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية ليندمجوا في جو من المرح والبهجة في محيط آمن.

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وتوجد في مراسي أكبر مارينا لليخوت في جنوب البحر المتوسط بسعة 236 مرسى لليخوت إلى جانب توافر خدمات الصيانة الخاصة بها، وأول مارينا دولية في الساحل الشمالي بقدرة على استضافة اليخوت الفاخرة والتي يصل طولها إلى 150 متر ويضم مجتمع مراسي ملعباً للجولف رائع التصميم يتألف من 18 حفرة وهو من تصميم المهندس المعماري ذو الشهرة العالمية بيتر هارادين.

وتجمع المطاعم المنتشرة في مراسي بين الذوق الراقي والإطلالة على الطبيعة الخلابة، حيث يمكنك الاختيار بين أروع وأرقى الأطباق المحلية والعالمية. وتهدف مراسي إلى أن تكون وجهة للساحل الشمالي للسياح المحليين والدوليين.

هذا يستلزم توفير آلاف الغرف الفندقية على مدار السنة، كذلك توفير الخدمات والمرافق التي تعكس معايير إعمار وتعبر عنها.

ولدى إعمار خطة لإقامة 9 فنادق في مراسي بعدد غرف تصل إلى 3300 غرفة. وتتواجد الآن في إعمار فنادق، فندق العلمين، وفندق العنوان مراسي منتجع الجولف، وفندق ڤيردي، وفندق بلانكا إلى جانب عدد من الفنادق المقرر لاتزال تحت الإنشاء ومنها، فندق ڤيدا مارينا مراسي، فندق العنوان مراسي منتجع الشاطئ .