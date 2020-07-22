شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت حمراء بالختام.. وشركة خليجية تحصل على حكم ضد تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.39% خاسراً 118.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4861.96 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.95% خاسراً 159.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5260.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.9% خاسراً 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4077.39 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.45% خاسراً 59.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4038.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 165 مليون سهم بقيمة 42.1 مليون دينار كويتي عبر 9616 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.64%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.07%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.89%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.86%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.76%.

وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.57%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 7.99%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.34%، فيما تصدر سهم شركة مشاعر القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.79% ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 7.83%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7.83%.

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وفي سياق متصل قالت شركة بيان للاستثمار، رداً على الأخبار المتداولة حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي حول تقديم هيئة أسواق المال بلاغاً للنيابة العامة ضد الشركة وممثلها القانوني، فأن هذه المزاعم لا تمت لحقيقة الواقع بصلة، وتحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أو ترويج هذه الشائعات المغرضة، موضحة أنه في خلال شهر يناير، وفي إطار قيام هيئة أسواق المال بالتفتيش الدوري على الشركة، رصدت الهيئة بعض الملاحظات التي تمت إحالتها على مجلس التأديب والذي أصدر قراره بتاريخ 16 يوليو بحفظ كافة المخالفات التي أحيلت إليه والمنسوبة للشركة على النجو المعلن عنه بموقع هيئة أسواق المال، إلا أنه بتاريخ 16 يوليو، أعلنت الهيئة على موقعها الإلكتروني عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال في إحدى المخالفات المنسوبة إلى الشركة، وهو الخبر الذي تم تداوله لاحقاً على بعض حسابات التواصل الاجتماعي بشكل منافي للحقيقة.

وأضافت الشركة، أن شبهة المخالفة تتلخص بمفاوضات تمت مع المطور الرئيسي على عقارات قيد التطوير لشركة تابعة للشركة الأم، وستقوم الشركة بتقديم كافة المستندات المؤيدة لموقفها القانوني إلى الجهة المختصة حال إخطار الشركة رسمياً بذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر قالت الشركة الخليجية المغاربية القابضة، إن إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لصالح الشركة، المستثمر في مشروع امبوريا بالحمهورية التركية، قد صدر حكم لصالحها في القضية المرفوعة على مطور المشروع لعدم الوفاء بالتزاماته، منوهة إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي ونتائجه في الوقت الحالي، وذلك نظراً إلى أن الإجراءات القانونية مازالت قائمة.