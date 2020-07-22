شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح شركة الاتصالات السعودية نتيجة مكاسب بيع صفقة "كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الاتصالات السعودية-STC، عن نتاجها المالية للنصف الأول من عام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 28.9 مليار ريال سعودي مقابل 26.99 مليار ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 6.913%، وبلغ صافي الربح 5.637 مليار ريال سعودي مقابل 5.598 مليار ريال سعودي بنسبة نمو 0.696%،

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وأرجعت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال فترة 6 أشهر من العام 2020، بمبلغ 39 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى 3 أسباب وهي أولاً ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 2.6% بقيمة 426 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات بنسبة 6.9% (1,866 مليون ريال) والذي قابله ارتفاع بتكلفة الإيرادات بنسبة 13.2% 1,440 مليون ريال، ثانياً ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 11.9% (1,112 مليون ريال)، والسبب بشكل رئيسي يعود لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 482 مليون ريال نتيجةً لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الفترة الحالية)، وارتفاع المصاريف العمومية والادارية بمبلغ 313 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 317 مليون ريال.

والسبب الثالث تسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ 562 مليون ريال مقابل صافي خسائر أخرى بمبلغ 93 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مكاسب في الفترة الحالية ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم إثر استكمال شركة أوبر عملية الاستحواذ عليها.