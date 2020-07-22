شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. هيئة البريد تبدأ صرف معاشات شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للبريد بصرف معاشات شهر أغسطس للمستفيدين، ابتداء من السبت المقبل في 70% من المكاتب التي يصل عددها إلى نحو 4000 مكتب، على أن يتم فتح جميع المكاتب على مستوى الجمهورية لتقديم كافة الخدمات يوم الأحد المقبل، وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع.

وعادة ما تعمل يوم السبت المكاتب الرئيسية فقط بهيئة البريد، ولكن مع الظروف الحالية لصرف المعاشات فقد قامت الهيئة بزيادة المكاتب التي تعمل في هذا اليوم إلى 70% حتى يتسن صرف جميع للمعاشات للمستحقين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك وفقا للمصدر. وأضاف المسؤول أن تقسيم صرف المعاشات يرجع لآلية وزارة التضامن الاجتماعي.

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ويصل عملاء صندوق توفير البريد إلى نحو 24 مليون عميل برأسمال مودعين يصل إلى 220 مليار جنيه.

ويحصل العاملين بالهيئة على إجازة رسمية غدا الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، ويتم استئناف العمل ابتداء من السبت المقبل.

وكانت الهيئة قد حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 210 مليارات جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.