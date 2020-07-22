شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 43.97 دولار للبرميل لبرنت و41.53 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، 43.97 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 35 سنتا أو ما يعادل 0.8 ٪ و سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.53 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 39 سنتا أو ما يعادل 0.9 ٪فيما سجلت الأسعار ارتفاعا بحوالي دولار خلال الجلسة السابقة مسجلا أعلى مستوى منذ 6 مارس الماضي.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أمس، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة غير متوقعة الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقفزت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من يوليو لتصل إلى 531 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

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وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 716 ألف برميل، وهبطت مخزونات البنزين مليوني برميل بينما كان محللون استطلعت رويتر آراهم قد توقعوا انخفاضا قدره 618 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.4 مليون برميل متماشية مع توقعات المحللين وفقا لرويترز، وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت 825 ألف برميل يوميا.

وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.