شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مكاتب البريد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بالهيئة القومية للبريد لليوم السابع، إن جميع المكاتب اجازة رسمية غدا الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، على أن يتم استئناف العمل السبت المقبل، مع بدء صرف المعاشات للمستحقين على مستوى الجمهورية.

وكانت الهيئة قد حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 210 مليارات جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.

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وكانت إدارة الهيئة القومية للبريد أعلنت الانتهاء من تطبيق منظومة الرمز البريدي علي مستوي الجمهورية باستخدام أحدث النظم العالمية حيث إنه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني علي مستوي الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصري بالإضافة إلى الجهات المختلفة العاملة في مجالات التوصيل والتوزيع والشحن.

و استغرق المشروع عامين من العمل الدائم علي خرائط مصر الجغرافية بالاعتماد علي المعلومات القيمة التي تم الحصول عليها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بهدف تحديد رمز بريدي لكل مجموعه من المباني طبقاً لمعايير دولية بما يضمن سهوله الوصول الي العناوين وخاصة مع وجود تكرار لأسماء الشوارع وعدم وجود اسماء لبعضها.