شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودى: الطلب على السياحة فى البلاد زاد فى يوليو بفضل الطلب المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية السعودى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد فى يوليو بفضل الطلب المحلي، مشيرا أن بيانات يوليو تبشر بتعاف اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية، وأضاف أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.

وأضاف الجدعان، أصدرنا ديونا محلية تزيد بكثير عما كان مخططا لهذا العام، مؤكدا أن ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء.

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وأشار الجدعان، ما زلنا ندرس إذا كانت قمة قادة مجموعة/20 ستكون مباشرة أم افتراضية، ولم يتم اتخاذ قرار نهائى.