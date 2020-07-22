شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء متخليا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بالإضافة إلى الارتفاع المفاجئ فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 41.17$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.54$، وسجل أعلى مستوي عند 41.91$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 42.49$ للبرميل.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 17 تموز/يوليو، فى ثاني زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 538 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 19 حزيران/يونيو الماضي ،فى علامة سلبية لمستويات استهلاك الوقود فى أكبر مستهلك له فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 11.0 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.