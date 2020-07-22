شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.74% بما يعادل -0.45 نقطة ليستقر على سعر 60.70 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 58.91، ليستهدف مستوى المقاومة 65.11.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه