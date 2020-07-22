شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جوجل (GOOG) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 1,581.53، ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.47% بما يعادل -7.30 نقطة ليستقر على سعر 1,558.42 دولار، ليجني السهم أرباحه وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 1,531.29، ليستهدف مستوى المقاومة 1,668.81.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد.