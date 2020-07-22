شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 247.57، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.50% بما يعادل -3.67 نقطة ليستقر على سعر 241.75 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 247.57، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 264.18.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه