شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يجني أرباحه – تحليل – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -3.22% بما يعادل -1.88 نقطة ليستقر على سعر 56.59 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بالإضافة لاستفادته من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 54.90، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 61.09 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه