شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يرتفع على استحياء – تحليل – 22-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة ولكنها متواضعة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.11% بما يعادل 0.05 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 47.02 دولار، ويستفيد السهم أيضاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 44.64، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 50.26.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد