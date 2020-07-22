شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أشهر وسط شكوك حول التحفيز الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،ويضغط على العملة الأكبر فى العالم أيضا شكوك حول إمكانية إقرار تحفيز اقتصادي جديد فى الولايات المتحدة لمواجهة أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوى 94.86 نقطة الأدنى منذ 9 آذار/مارس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 95.13 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.41 نقطة.

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أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 26 أيار/مايو الماضي ، بعد اتفاق التحفيز الاقتصادي فى أوروبا.

لا تزال المعنويات قوية بمعظم أسواق المال العالمية ، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى بيع العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،والتركيز على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه أوروبا لإطلاق صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو ،بالإضافة إلى الأخبار الإيجابية عن لقاح جامعة أكسفورد.

ويضغط بالسلب أيضا على مستويات العملة الأمريكية شكوك حول إطلاق تحفيز اقتصادي جديد فى الولايات المتحدة ، بسبب الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول المبلغ الذي سيتم إنفاقه على الجولة المقبلة من الإغاثة من فيروس كورونا المستجد.