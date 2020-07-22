شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بأكثر من 8% مسجلة أعلى مستوى فى 7 سنوات عند 23$ للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 8% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها الواسعة لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى سبع سنوات عند الحاجز النفسي 23$ للأوقية ، بفضل الطلب القوي من قبل مستثمرين التجزئة ، بجانب هبوط الدولار الأمريكي المستمر مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 8.4% إلى مستوي 23.02$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، من مستوي الافتتاح عند 21.23$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 21.23$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بحوالي 7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ أيلول/سبتمبر 2012.

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كما أشرنا فى تقاريرنا السابقة ،الصعود الواسع حاليا فى أسعار الفضة يعود فى الأساس إلى انتباه مستثمري التجزئة بأن المعدن الأبيض يبتعد كثيرا عن قيمته الحقيقية بالمقارنة مع أسعار الذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة خلال تسع سنوات.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 94.96 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.