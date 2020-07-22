شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن أعلى مستوى فى 4 أشهر بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، متخلية عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى الجلسة السابقة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى العزوف عن المخاطرة لمخاوف بشأن فشل الحكومة الأمريكية حتى الآن فى السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 11:13 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوي 380.26 نقطة الأعلى منذ 5 آذار/مارس ، بعد الإعلان رسميا عن إطلاق صندوق الإنعاش الاقتصادي فى منطقة اليورو.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2% ، بسبب نتائج أعمال أقل من التقديرات.

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قفزت الأسهم الأوروبية بالأمس لأعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو لمساعدة المنطقة فى التعافي من أزمة فيروس كورونا.

حذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء من أن وباء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ربما سيزداد سوءاً قبل أن ينحسر ،وأفادت السلطات الصحية عن وفاة أكثر من ألف حالة بسبب فيروس كوفيد 19 ،بأكبر وتيرة منذ 10 حزيران/يونيو الماضي.

وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 3.8 مليون شخص فى الولايات المتحدة ،وقتل ما يقرب من 142 ألف شخص ،وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى منذ شباط/فبراير الماضي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.9% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.4% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.9 %.