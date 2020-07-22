شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 9 سنوات استنادا على هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، لتسجل مستوى قياسي جديد خلال تسع سنوات ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى توقعات التضخم بسبب التحفيز المالي والنقدي الضخم فى معظم أنحاء العالم.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.4% إلى 1,865.81$ الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2011 ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,839.68$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,839.68$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 7 أيار/مايو الماضي ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي ،والطلب النشط على المعدن كملاذ آمن.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 94.96 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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يأتي هذا الهبوط بفعل ضعف عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، عقب اتفاق التحفيز الاقتصادي التاريخي فى أوروبا ، والأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

ويضغط على الدولار أيضا شكوك حول حول إطلاق تحفيز اقتصادي جديد فى الولايات المتحدة ، بسبب الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول المبلغ الذي سيتم إنفاقه على الجولة المقبلة من الإغاثة من فيروس كورونا المستجد.

ويدعم ارتفاع أسعار الذهب أيضا توقعات التضخم ، بسبب التحفيز المالي والنقدي الضخم فى معظم أنحاء العالم ، لمواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا ،وكان أخر ما يتعلق بهذا الأمر ، إطلاق صندوق إنقاذ اقتصادي فى أوروبا بنحو 750 مليار يورو.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 7.89 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,219.75 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.