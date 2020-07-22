شكرا لقرائتكم خبر عن 2.12 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» النصفية بتراجع 23% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك دبي الإسلامي وصول إجمالي الدخل في النصف الأول من عام 2020 إلى 6.82 مليار درهم، بانخفاض طفيف بلغ 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات. كما بلغ صافي أرباح المجموعة 2.12 مليار درهم في النصف الأول، بتراجع 23%.

295 مليار درهم إجمالي الموجودات بنمو 27%

وبلغ إجمالي الموجودات الآن 295 مليار درهم، بزيادة 27% منذ بداية العام، وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل إلى 29.4%، مع بدء تحقيق التوافق الناتج عن الاستحواذ على نور بنك.

محمد الشيباني: نهج دبي والإمارات الاقتصادي يواصل قيادة مسيرة التعافي

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «لقد تم تصميم الهيكل الجديد لحكومة دولة الإمارات، إضافة إلى حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها قيادتنا الرشيدة لتحفيز الاقتصاد المحلي لإمارة دبي، والتي بلغت قيمتها 6 مليارات درهم، بهدف طمأنة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين خلال مرحلة تفشي جائحة «كوفيد ـ 19» وما بعدها. وفي الوقت الذي تنحسر فيه تدريجياً أثار الوباء وتتم السيطرة على تداعياته، يواصل النموذج الاقتصادي المستدام الذي تنتهجه دبي ودولة الإمارات قيادة مسيرة التعافي الاقتصادي الكامل في المنطقة».

وأضاف: «خلال هذه الأوقات العصيبة، نبقى على تواصل دائم وفعال مع جميع الأطراف المعنية بهدف ضمان استمرارية وسلاسة عملياتنا». ويواصل بنك دبي الإسلامي تركيزه على السعي لتحقيق رؤاه الاستراتيجية الهادفة بشكل أساسي إلى تحقيق عائدات مجزية ومستدامة لمساهمينا على المدى الطويل».

عبدالله الهاملي: استئناف النشاطات الاقتصادية شهادة دامغة على قدرة دبي الاستثنائية

وقال عبدالله الهاملي العضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»: «تمثل العودة التدريجية لاستئناف النشاطات الاقتصادية شهادة دامغة على قدرة دبي الاستثنائية على التصدي لأية تحديات اقتصادية مؤثرة على المستوى العالمي، واحتواء تداعياتها بالسرعة القصوى. وقد تمكن البنك من التكيف بسرعة مع ما بات يعرف اليوم بـ«الواقع الجديد» من حيث مواصلة تقديم خدماتنا للعملاء عبر قنواتنا المختلفة، التي تشمل شبكة الفروع والمنصات الرقمية المتعددة الخاصة بالبنك، مع إبقاء أية معوقات طارئة على عملياتنا عند حدها الأدنى، والحفاظ في الوقت ذاته على تطبيق إجراءات صحية احترازية صارمة لضمان توفير أقصى درجات الحماية».

وأضاف: «لا زلنا في دبي الإسلامي نشهد نمواً مطرداً على امتداد منصاتنا الرقمية وعملياتنا عبر الفضاء الإلكتروني، مدفوعاً بالتزامنا الدائم وسعينا المتواصل لتعزيز مسيرة التحول الرقمي للبنك. وفي الوقت الذي نُدرك فيه أن الاقتصاد الرقمي هو ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نحرص في البنك على انتهاز فرص النمو السانحة التي ستكشف عنها مرحلة ما بعد انحسار وباء «كوفيد ـ 19».

عدنان شلوان: تحقيق إنجازات جديدة في الميزانية العمومية

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: «لقد أثبت عام 2020 حتى الآن، أنه عام استثنائي بجميع المقاييس بالنسبة للاقتصاد العالمي، وذلك لاستمرار حالة عدم اليقين بخصوص الوقت الذي سيستغرقه الوباء ليبدأ في الانحسار. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فقد استطعنا تحقيق إنجازات جديدة في ميزانيتنا العمومية، حيث تجاوز حجم تمويلات وودائع العملاء حاجز 200 مليار درهم، وميزانية عمومية توازي المستوى المطلوب بقيمة 300 مليار درهم. وفي الوقت الذي نواصل فيه مراقبة تطورات الوضع عن كثب، فقد تمكنا من الحفاظ على مستوى أداء أعمالنا بشكل عام، مما نتج عنه نمو مطرد، وتحسن في نسب رأس المال والسيولة».

وأضاف: «وقد واصل البنك على مر السنين الوفاء بالوعود التي قطعها لجميع أصحاب المصلحة بغض النظر عن الظروف أو التحديات التي واجهها. وقد استطعنا خلال العقد الماضي، العمل بتناغم مع عوامل السوق وبيئة العمل السائدة في القطاع، حيث قمنا بتعديل استراتيجيتنا بشكل متواصل لاكتساب مزيد من المرونة والتركيز، وضمان الربحية واستمرارية العمل، ونحن على يقين بأننا سنتجاوز التحديات الحالية ونكون أقوى من ذلك».

وأوضح شلوان أنه «في مسعى منا لتعزيز استراتيجيتنا في السوق المحلية، فقد شهد الربع الثاني تحسناً ملحوظاً في أعمال التمويل بزيادة بلغت 11% على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بتركيزنا المدروس على تمويل الجهات السيادية والمؤسسات المرتبطة بها. وفي حين قد تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تقلص هوامش الربح على المدى القصير، إلا أننا نؤمن بأن ذلك سيفضي في نهاية المطاف إلى تعزيز استدامة نموذج أعمالنا، وبشكل خاص في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الكلي. كما ستسهم أيضاً في الحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية، وتضمن الحصول على إيرادات مستقرة في المستقبل.

وتابع: «أما في ما يتعلق بجانب التمويل في الميزانية العمومية، فقد أثمرت جهودنا الحثيثة لزيادة حجم الودائع منخفضة التكلفة نمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل نسبتها إلى أكثر من 40% من إجمالي حجم ودائع العملاء، حيث ازدادت نسبتها بشكل كبير لتصل إلى 57%، مقارنة ببداية العام الحالي، و17% على أساس ربع سنوي. وإضافة إلى ذلك، فإن نجاحنا في إصدار صكوك بقيمة 1.3 مليار دولار يعكس جاذبية الائتمان وثقة الأسواق العالمية في بنك دبي الإسلامي خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم».

وقال: «كما قمنا خلال الربع الثاني من العام، بإطلاق مرحلة التنفيذ لخطة دمج بنك نور، وقد نجحنا في استكمال مراحل أساسية في العملية، خاصة في ما يتعلق بالسياسات المتبعة، ونموذج التشغيل، ونقل البيانات. وتسير عملية الاندماج بحسب الجدول الزمني الموضوع ليتم الانتهاء من آخر مراحلها في نهاية العام الحالي، ونحن نتوقع استكمال مزيد من عمليات التوافق بين المؤسستين خلال عام».

إجمالي الدخل

وقد صل إجمالي دخل البنك إلى 6.82 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020، مع ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 4.72 مليار درهم إماراتي. وعلى الرغم من التراجع الاقتصادي خلال هذا الربع، فقد واصل البنك تحقيق مستويات ثابتة من إجمالي الدخل وصافي الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

التكاليف

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ووصلت المصاريف التشغيلية في النصف الأول من عام 2020 إلى 1.47 مليار درهم، مقارنة بـ1.20 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019. وتعزى الزيادة الطفيفة في المصاريف إلى تكاليف عملية الاندماج التي تكبدها في الربع السنوي الماضي كجزء من إجراءات الاستحواذ. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 29.4% في النصف الأول من عام 2020، بتحسن مقداره 40 نقطة أساس، مقارنة مع الربع الأول من عام 2020 (29.8%).

صافي الأرباح

وصل صافي أرباح البنك للنصف الأول من عام 2020 إلى 2.12 مليار درهم. وفي ظل الصعوبات خلال هذا الربع، واصل البنك تحقيق أرباح جيدة مع ضمان اتخاذ إجراءات مدروسة لزيادة الميزانية العمومية. ومن المتوقع أن تسهم عملية إعادة ترتيب الاستراتيجية، إلى جانب الأعمال القوية، في تحسين الأداء المالي خلال الفترة القادمة.

محفظة التمويل والصكوك

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 237.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ184.2 مليار درهم بنهاية عام 2019، بنمو كبير بنسبة 29%. وتم توزيع حوالي 20 مليار درهم لتنمية التمويلات الجديدة، مدفوعة بإعادة ترتيب استراتيجية البنك للتركيز على قطاعات قليلة المخاطر كالجهات السيادية. وبلغ إجمالي التمويلات الجديدة للأعمال المصرفية للأفراد 6.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2020.

جودة الموجودات

وبلغت نسبة التمويلات غير العاملة ونسبة التمويلات منخفضة القيمة 4.5% و4.4% على التوالي. وبلغت التغطية النقدية ونسبة التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة 81%، و114% على التوالي. كما بلغت تكلفة المخاطر 98 نقطة أساس (باستثناء الرسوم لمرة واحدة).

ودائع المتعاملين

ووصلت ودائع المتعاملين إلى 207 مليارات درهم، مقابل 164 مليار درهم في نهاية عام 2019، مما يعكس نمواً بنسبة 26% منذ بداية العام حتى تاريخه، ويؤكد قوة البنك لتحريك الودائع على الرغم من البيئة الصعبة.

وشهدت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً بنسبة 57% لتصل إلى 85.7 مليار درهم، مقابل 54.6 مليار درهم في نهاية عام 2019، و73.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2020. وتمثل هذه القيمة حالياً حوالي 41% من ودائع المتعاملين. وبلغت نسبة صافي التمويل إلى الودائع 97%، مما يدل على الإدارة القوية للسيولة في هذه الأوقات.

كفاية رأس المال

وحافظت معدلات كفاية رأس المال على قوتها، حيث بلغ إجمالي كفاية رأس المال 16.7%، ومعدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشتركCET1 %12.30. وعلى الرغم من تخفيف متطلبات رأس المال بسبب انتشار جائحة «كوفيد ـ 19»، إلا أن البنك لا يزال يتمتع بمعدلات جيدة لرأس المال تتجاوز المتطلبات التنظيمية.

أبرز محطات الربع الثاني

أصدر البنك بنجاح صكوكاً بقيمة مليار دولار بأجل مدته 5 سنوات، بمعدل ربح 2.950% سنوياً. ويعد هذا الإصدار إنجازاً مهماً لبنك دبي الإسلامي؛ إذ يمثل أول صكوك مرجعية عامة تصدرها مؤسسة مالية إقليمية بعد توقف السوق نتيجة انتشار فيروس «كوفيد ـ 19». وانطلاقاً من مكانته، أعاد بنك دبي الإسلامي فتح أبواب أسواق رأس المال الإسلامي الدولية أمام المؤسسات المالية المصدرة للصكوك في دولة الإمارات لمرحلة ما بعد «كوفيد ـ 19». وتبع ذلك إصدار إضافي بقيمة 300 مليون دولار بمعدل ربح 2.830%.

وخلال النصف الأول من عام 2020، قام بنك دبي الإسلامي بترتيب إصدارات صكوك وصفقات مشتركة تزيد قيمتها الإجمالية على 19 مليار دولار لصالح مؤسسات سيادية ومؤسسات مالية وشركات كبرى في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وإضافة إلى ذلك، أظهر بنك دبي الإسلامي خلال هذه الفترة التزامه بدعم المبادرات الخضراء من خلال ترتيب إصدار صكوك سيادية ناجح مع تغطية واسعة بأجل مدته 5 سنوات لحكومة إندونيسيا، وتضمن أيضاً شريحة مدتها 10 سنوات، مع أول إصدار صكوك بأجل مدته 30 عاماً.