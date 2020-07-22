«الإمارات دبي الوطني» يُدرج سندات بـ750 مليون دولار في «ناسداك دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قرع هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأربعاء جرس افتتاح سوق «ناسداك دبي» احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار، والذي تم في 9 يوليو 2020.

وستعزز عوائد هذا الإصدار أنشطة بنك الإمارات دبي الوطني كأحد أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة، حيث يدعم البنك إضافة إلى عملائه، اقتصاد دولة الإمارات في مواجهة تحديات «كوفيد ـ 19». وتم إصدار هذه السندات الدائمة مع اختيار السداد المبكر بعد فترة ست سنوات، بفائدة نسبتها 6.125%. وقد لقي هذا الإصدار اهتماماً كبيراً على الصعيدين الإقليمي والدولي، بنسبة 37% من أوروبا و33% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و30% من آسيا، كما بلغ حجم الإقبال 2.3 مليار دولار، مما مكن بنك الإمارات دبي الوطني، من تحديد نسبة الفائدة بـ6.125% مقارنة بـ6.5%.

هشام القاسم: العائدات تدعم جهودنا في توفير الدعم للأفراد والمؤسسات

وقال هشام عبدالله القاسم: «يمثل إصدار هذه السندات أول إضافة من الدرجة الأولى من قبل أحد بنوك الأسواق الناشئة منذ بداية أزمة «كوفيد ـ 19»، وستعزز العائدات نسب رأس مال البنك، كما ستدعم جهودنا في توفير الدعم للأفراد والمؤسسات عبر مجموعة واسعة من المبادرات. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني، دعم إجراءات القيادة الإماراتية الحكيمة في تعزيز تنمية الاقتصاد الإماراتي ورفاهية مواطنيها وسكانها.

كما يواصل البنك تطوير خدماته إقليمياً ودولياً في قطاعات تشمل الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والأسواق العالمية والخزينة، والخدمات المصرفية الإسلامية.

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عيسى كاظم: البنك أكبر مصدر للسندات للبورصة بـ4.1 مليار دولار

وصـرّح عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يؤكد هذا الإدراج من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، كفاءة البنية التحتية لأسواق المال في دبي وقدرتها على التعاون بنجاح مع كبار المصدرين الإماراتيين الراغبين في زيادة رؤوس أموالهم، لتمويل نموهم وتطورهم بكفاءة وتنافسية. كما يشجع هذا التعاون والتكامل الاستراتيجي على مزيد من الأنشطة الاقتصادية، ويعزز الثروات داخل الإمارات وخارجها.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر المؤسسات المالية المصدرة للسندات في البورصة، وذلك من خلال ست إصدارات مدرجة بقيمة 4.1 مليار دولار.

عبد الواحد الفهيم: 84.3 مليار دولار قيمة إدراج الصكوك والسندات في دبي

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»: «تعزز ناسداك دبي، بصفتها البورصة المالية العالمية في المنطقة، دورها كمركز للأسواق المالية، عن طريق جذب المصدرين والمستثمرين من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم. ونحن ملتزمون بدعم عمليات الإدراج وتعزيز البنية التحتية لما بعد الإدراج لتلبية متطلبات المصدرين والمستثمرين.

وتعد دبي أحد أكبر المراكز العالمية في الشرق الأوسط لإدراج الصكوك والسندات من حيث القيمة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 84.3 مليار دولار».

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يؤكد الإقبال الكبير والإيجابي الذي حظي به إصدارنا الأخير من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، ثقتهم بأداء واستراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني في الوقت الذي نواصل فيه تطوير خدماتنا المصرفية لعملائنا من أفراد ومؤسسات. كما توفر «ناسداك دبي» لإصداراتنا حضوراً عالمياً مرموقاً في إطار تنظيمي متميز».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»: «يسعدنا تعزيز علاقتنا العريقة بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني من خلال تقديم مزيد من الدعم لنمو وتطوير المجموعة في الوقت الذي تواصل فيه تقديم خدماتها ومبادراتها المهمة. إن هيكلتنا المتينة وخدماتنا رفيعة المستوي تخوّل «ناسداك دبي» استضافة مزيد من السندات من جهات إصدار إقليمية وعالمية».