40 مليون دولار خسائر «يونايتد أيرلاينز» الأمريكية يومياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: ”الخليج 365”

تكبدت شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز خسائر صافية بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بسبب انخفاض الطلب على السفر جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة أن هذا الفصل كان أصعب فصل في تاريخها الممتد 94 عاماً.

وقالت الشركة إنها تخسر يومياً حوالي 40 مليون دولار، لكنها تأمل تقليص الخسارة إلى 25 مليون دولار يومياً في الربع الثالث. وخفضت الشركة طاقتها التشغيلية لتناسب تراجع الطلب وخسائرها.

وتراجعت إيرادات الشركة الأمريكية في الربع الثاني بـ87.1%، إلى نحو 1.48 مليار دولار فقط.

وتوقع تقرير حديث صادر عن اتحاد شركات الطيران الأمريكية، أنه من غير المحتمل عودة أعداد الركاب إلى مستوياتها في 2019، قبل 2023.