شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يشدد على ضرورةعدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
نبه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، العملاء من تزايد الأنشطة الاحتيالية، وشدد على ضرورة عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة؛ مثل: المعلومات الشخصية والمصرفية لأي شخص أو جهة. كما يؤكد المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة بأنها لا تطلب مثل هذه المعلومات من العملاء، ونحذر العملاء من المكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي قد تصلهم عبر تطبيق «الواتس أب» وتحمل اسم وشعار المصرف المركزي.
إضافة إلى ذلك، يذكّر المصرف المركزي العملاء بعدم الإجابة عن مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أية روابط مرفقة؛ لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية.
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