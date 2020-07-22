شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 40 ألف فندق ومطعم بإسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جمعية أصحاب العمل التي تمثل قطاع الفنادق والمطاعم الإسباني أمس الثلاثاء، إن حوالي 40 ألف فندق ومطعم أغلقت بالفعل بشكل دائم في إسبانيا، بسبب وباء «كوفيد-19 »بسبب نقص السياح أو العاملين في المكاتب.

ويمثل هذا العدد 13% من إجمالي المقاهي والمطاعم والفنادق في هذا القطاع الاقتصادي المهم جداً في هذا البلد السياحي. (أ ف ب)

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