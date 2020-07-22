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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت الاستشارات المالية الدولية القابضة موافقة هيئة أسواق المال على طلب الشركة بيع أسهمها (الخزينة) البالغة 17.45 مليون درهم؛ وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة. * يعتزم مجلس إدارة «سلامة» للتأمين اتخاذ قرار في 19 يوليو/تموز الجاري بشأن النظر في تقييم ودراسة فرصة استثمارية في مجال التأمين من قبل الشركة.

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