لليوم الثاني.. أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وتسجل رقمًا قياسيًا جديداً



واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3 جنيهات بعد ارتفاع 5 جنيهات صباحا، وذلك على خلفية ارتفاع غير مسبوق في السعر العالمي للمعدن النفيس، ليصعد لأعلى مستوي في 9 سنوات.

بينما سجلت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، ارتفاع جديد قيمته 4 جنيهات، ليسجل عيار 21، 816 جنيها للجرام لأول مرة فى تاريخ المعدن النفيس فى مصر، وهو أعلى سعر سجله الذهب فى تاريخه، وذلك على خلفية ارتفاع كبير بالأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1841 دولارا وهو السعر الأعلى للذهب منذ 9 سنوات.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 708 جنيها

عيار 21: 826 جنبها

عيار 24 : 944 جنيها

الجنيه الذهب : 6608 جنيهات

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السعر العالمي : 1857 دولارا

وقال ناجي فرج عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع غير طبيعي في الذهب مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، نتيجة استمرار غموض المشهد حول الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الذهب ارتفع 1% خلال يوم واحد فقط إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم بحسب وكالة رويترز.

وأبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا أمس الثلاثاء بشأن خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو فيما ناقش مسئولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمين بطالة ممتدا وتخصيص المزيد من الأموال للمدارس.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7 بالمئة إلى 22.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2013.

وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2133.32 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 875.49 دولار للأوقية.