شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلي عن ذروة 4 أشهر بسبب الارتفاع المفاجئ فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون ثلاثة أيام ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبسبب الارتفاع المفاجئ فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 41.17$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.54$، وسجل أعلى مستوي عند 41.91$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.5% إلى مستوي 43.75$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.96$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.99$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 42.49$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% ، وسجلت مستوي 44.86$ للبرميل الأعلى منذ 9 آذار/مارس الماضي.

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تحققت تلك المكاسب بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم الأسواق ، عقب الإعلان عن تحفيز مالي ضخم فى أوروبا ،بالإضافة إلى الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 17 تموز/يوليو، فى ثاني زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 538 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 19 حزيران/يونيو الماضي ،فى علامة سلبية لمستويات استهلاك الوقود فى أكبر مستهلك له فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.