شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ساسكو تتراجع 13% بالربع الثاني لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 13.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وفي الُقابل، ارتفع صافي أرباح الشركة التشغيلية إلى 13.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 11.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض الإيرادات بنسبة 49.85% بسبب الإجراءات الإحترازية المتخذة بكافة أنحاء المملكة بما في ذلك إجراءات حظر التجوال وأوقاته المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة آنذاك، وتذبذب سعر بيع المحروقات بصورة شهرية خلال الفترة. بالإضافة إلى تكوين الشركة لمخصص خسائر ائتمانية متوقعة، وكذلك انخفاض إيرادات الاستثمارات.

وتراجعت الإيرادات إلى 297.4 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 593 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 12.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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